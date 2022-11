LOOMADE KAITSEKS ⟩ MTÜ Loomus algatab allkirjade kogumise zoofiilia keelustamiseks Eestis

MTÜ Loomus hakkab alates 7. novembrist koguma allkirju Loomakaitseseaduse muutmise poolt, et Eestis oleks keelatud loomade seksuaalne väärkohtlemine. MTÜ Loomus on seni Eestis tuntust kogunud kampaaniatega, mis nõuavad karusloomakasvanduste, loomade tsirkuses kasutamise, vibujahi keelustamist ja kalade heaolu tagamist.

Rahvaalgatuse korras saab Riigikogule koostada ja esitada kollektiivse ehk vähemalt 1000 allkirjaga pöördumise. MTÜ Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller usub, et allkirju tuleb rohkem kui 1000. «Hetkel veel allkirja anda ei saa. Rahvaalgatuse keskkond on sellise süsteemiga, et kõigepealt on kampaania üleval paar päeva. Täna öösel muutub aktiivseks ja saab oma allkirja anda,» rääkis Eller Elu24-le.