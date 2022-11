VAHVA KLÕPS ⟩ «Vallalise kaunitari» mehed veetsid Võrus toreda õhtu

Pildi pealkirjaks on Võrus elav Ahti kirjutanud «Võru kokkutulek», viidates sellele, et kutid on koos aega veetmas just tema juures Võrumaal. Ka möödunud kuul antud intervjuus Lõuna-Eesti Postimehele tunnistas Ahti, et toredaid sõpru leidis ta saatest küll ning mainiski, et plaanib mehed novembris enda juurde külla kutsuda. «Eks näis, palju rahvast tuleb,» ütles Ahti intervjuus.