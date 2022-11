«See kõige võikam kuritegu, mida ma oma karjääri jooksul näinud olen.» Paar tappis raseda naise, et tema sündimata laps endale võtta

Ashley ja «Lucy» kohtusid Maysville'is, Arkansase osariigis ning koos oli neil plaan minna ligi 50 kilomeetri kaugusele Bentonville'i tööintervjuule. Kohalik politsei usub aga, et Bush ei jõudnudki kunagi Bentonville'i ning et «Lucy» oli tegelikult Amber Waterman, kes koos oma abikaasa Jamie Watermaniga Ashley tapmise taga on, vahendab New York Post. Abielupaar on praegu vahi all.