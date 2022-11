KUULUTUS ⟩ Tantsukool otsib ehitusmeest. «Kui ütleb, et tuleb reedel kell 17, siis peab silmas käesoleva aasta reedet!»

– Kui ütleb, et tuleb reedel kell 17:00, siis peab silmas käesoleva aasta reedet.

– Kui ütleb, et töö on valmis enne jõule, siis ei mõtle seda teist valgusega püha, Jaanipäeva.

– Ei eelda, et lisaks kostüümidele, hüpitsatele ja mattidele omab tantsukool ka mootorsaagi, trelli ning muud atribuutikat.»

Tantsukoolis on vaja ära teha siseehituse pisitööd. «Mõne riiuli ehitus, uste parandus, kostüümilao ehitus,» täpsustab tantsukooli juhataja Kristina.

Kui paljud on juba ühendust võtnud?

Kuulutuse pani Kristina Facebooki üles 2. novembril. 5. novembriks olid temaga ühendust võtnud 3–4 kandidaati. «Ühed mehed käisid vaatamas. Vangutasid pead ja ütlesid, et olemasoleva materjali võib maha kanda ning lubasid lahendust mõelda,» ütles naine Elu24-le.

Kristina postitust kommenteerinud Liis-Katrin leiab, et mehe asemel tuleks otsida hoopiski naist, sest ülalpool toodud kirjeldusele vastavat ehitusmeest ei ole tema veel kohanud. «Ma pole sellist veel kohanud. Arvan, et sa pead otsima naist,» ütleb Liis-Katrin. Samuti kuulutust kommenteerinud Katrin on ka hea töömehe leidmisest huvitatud. «Kui sa sellise leiad, siis anna mulle märku, mul oleks ka sellisele ehitusmehele tööd pakkuda,» ütleb ta.