KA SINA? ⟩ Need kolm sodiaagimärki oskavad pimedat aega nautida

Pime aeg võib olla äärmiselt maagiline või ka hall ja väsitav. See on kahtlemata sissepoole pöördumise aeg – nii nagu puud on langetanud lehed ja loodus mattub peagi lumevaiba all, pöördub ka inimese tähelepanu sel perioodil rohkem siseelule. Ent ekstravertsemad inimtüübid ei jaksa kevadet ära oodata.