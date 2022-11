GALERII SILVERSPOON 2022 ⟩ Selgusid Eesti parimad kohvikud ja restoranid

Silverspoon ehk Hõbelusikas on Eesti esimene ja ühtlasi vanim gastronoomiakonkurss. See kutsuti ellu 2004. aastal, et väärtustada ja arendada toidukultuuri Eestis. Viimane konkurss toimus 2020. aasta sügisel, misjärel tekkis võistlusesse koroona tõttu paus. 4. novembril kuulutati Tallinna Lennusadamas toimunud gala õhtusöögil välja 2022. aasta võitjad. Konkursi tulemused selgusid 110 vabatahtliku kohtunik-hindaja restoranikülastuste põhjal.