Novembri kõige võimsamaks taevaseks sündmuseks on 8. novembril aset leidev kuuvarjutus Sõnnis ühenduses Uraaniga. See täiskuu tuleb väga intensiivne ja potentsiaalselt raputav, võibolla isegi šokeeriv. On huvitav, et USA-s jäävad vahevalimised täpselt samale päevale - tulemused võivad tulla väga üllatavad.

On näha, et novembri esimene pool on parajalt heitlik, kui mitte šokeeriv, ning teises pooles tuleb ületada segaduste aeg, mil toimuvale on raske pihta saada ning hirmud ja manipulatsioonid võimendatud. Ent kõik ei ole vaid häda, kaos ja viletsus - kuu lõppeb stabiilsel noodil, mille taustal on näha mingi olukorra tervenemist ja ühe kitsaskoha ületamist, juhul kui sellesse piisavalt tähelepanu panustatakse. Seega, kõik on lõppkokkuvõttes inimeste kätes, kuid astroloogiline ilm teeb oma taustatöö.

Teisipäeval ilmub ka kuuvarjutuse horoskoop. Nüüd aga vaatame täpsemalt, mis novembril meile varuks on.