Tuhandeid väärt «Wiiralt»​​ paarisaja euroga? «Selliseid kurioosume tuleb ette üsna tihti.»

Ostu-müügi keskkonnas Osta.ee on müüki paisatud kunstiteos, kus seisab: «Huvitav leid, vanaaegne pildiraam, kunstiteos, pilt Wiiralt.»

Oksjonile pandud Eduard Wiiralti «Absindijoojate» hetkehind on 250 eurot. Kunstikogujatel on aga vara rõõmustada – tegu on trükirindiga. Kui tegemist oleks Wiiralti originaalteosega, võiks Haus galerii omaniku Piia Ausmani sõnul selle konkreetse töö, mõõtudega 21.3 x 15,8 cm, olla orineteeruvalt tänasel turul 4000 eurot.