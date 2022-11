Mihkel Raua muusikukarjäär sai sädeme sisse tänu Hendrik Sal-Salleri kooliansamblile

Mihkel Raud avaldas, et iga muusiku elus on vähemalt üks hetk, mil ta saab aru, et temast just muusik peab saama.

«Minu jaoks saabus see hetk 1982. aastal, kui Hendrik Sal-Salleri kooliansambel Generator M Eesti Televisiooni saates «Kaks takti ette» esines. Nad mängisid laulu nimega «Käed» ja see on mind terve edasise elu kummitanud. Seetõttu tundus õige just tollele omaaegsele punklaulule raamatu ilmumise tuules uus elu anda,» täpsustas Mihkel Raud raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Mulle väga meeldib raadio Elmar eetris oma asjadest ja uutest tegemistest rääkida - teie juures on alati nii hea käia. Siin on alati väga toredad inimesed ja Tartus on äärmiselt tore ärgata. Nii ka täna. Hoolimata sellest, et olen tegelikult haige hetkel. Räägin seda seetõttu, et hakkame kohe LIVE stuudios laulma. See kõik saab olema väga põnev ja huvitav. Eks näha, kas minust ka mingit inimhäält välja tuleb. Lisaks veel, Elmari kuulaja on kindlasti see inimene, keda me oma ansambliga loodame kõnetada,» muigas Raud.