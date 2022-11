VIDEO ⟩ Eesti kuulsused on üksmeelel: pidudega võiks alustada varem

Neljapäeval, 3. novembril toimus klubis Venus esimene algatuse «Varem on parem» üritus. Algatuse eesmärk on alustada pidudega varem, et inimesed jõuaksid varem koju ning tarbiksid vähem alkoholi. Elu24-l õnnestus peol kinni püüda tuntud artistid, kellelt uurisime, miks nende meelest varem on parem. Vaata videot!