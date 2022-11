«Ma näen su häält» külalisnõunik Lauri Liiv: mind on väga kerge haneks tõmmata!

Arvajatena asuvad lauljaid ning teesklejaid tuvastama elukaaslased Lauri Laast ja Natalja Zjuzkova. Laia kaliibriga Natalja töötab nii iluvaldkonnas, peab ka podcasti, käib hääleseades, on väikestviisi suunamudija ning peab end heaks inimestetundjaks.

«Minu kogemused erinevates valdkondades võiksid tulla teesklejate tuvastamisel kasuks,» on naine enesekindel. Esmakordselt saate ajaloos plaanitakse võidu korral kinkida auhinnaraha heategevuseks. Paari sõnul läheb võidetud 2022 eurot vähekindlustatud perekondi toetavale MTÜle Proovime vähemalt.

«Ma näen su häält» Foto: Kanal 2

Külalisnõunikuna paneb end sel nädalal proovile laulja ja muusikalinäitleja Lauri Liiv, kes on saate eel väga põnevil. Liiv sõnab, et ta on väga kergeusklik ning teda on äärmiselt lihtne haneks tõmmata. «Ma usun alati mida mulle öeldakse,» lisab laulja.

Sel hooajal on telesaates võidutsenud suuresti just andekad teesklejad, kes on taibukaid nõunikke osavalt ninapidi vedanud.

Evelin Võigemast leiab, et saate tegijad on esimesest hooajast palju õppinud ning on käimasoleval hooajal nõunike ülesande väga keeruliseks teinud. Ka uued teesklejad on teiste omasuguste seast indu juurde saanud ja seeläbi oma oskused tipptasemele lihvinud. «Inimesed julgevad teesklejana lavale astuda, sest meil on üdini heatahtlik saade, kus saab palju nalja,» lisab Võigemast.

