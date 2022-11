Olena Zelenska loodab, et Muski säuts rahust Ukrainas oli juhuslik viga

Musk tekitas oktoobris ukrainlastes pahameelt, kui postitas Twitterisse säutsu, kus kirjeldas oma nägemust, kuidas sõda Ukrainas lõpetada. Muski arvates saaks Ukraina ja Venemaa sõlmida rahulepingu, mis kinnitaks, et Krimm on ametlikult Venemaa osa, ning ÜRO järelevalve all tuleks korraldada valimised neljas Venemaa okupeeritud piirkonnas Ukrainas. Musk eitas hiljem teadet, et ta oli enne Twitteri küsitlusena esitatud plaani avalikustamist Vene presidendi Vladimir Putiniga rääkinud.

Olena Zelenska ütles Briti väljaandele The Guardian antud intervjuus, et Ukraina on Muski Starlinki satelliidipõhise lairibateenuse eest tänulik. Ta lisas: «Täname teda Starlinki eest, sest see töötab endiselt. See on ikka töökorras ja loodame, et see aitab meid võidule, muutes meie jõupingutused täpsemaks.»