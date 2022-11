FOTOD ⟩ Kethi Uibomäe reisiseikluse katkestas ootamatu vahejuhtum: pidin kainet mõistust säilitama, samal ajal süda valutas

Saatejuht nentis, et üks asi on see, kui puhkusereisil midagi juhtub, teine aga see, kui on ajasurve peal ning vaja graafikus püsida ja episood päevas saadet vändata. «Pidin säilitama kaine, objektiivse mõistuse, et produktiivselt jätkata... Samal ajal süda valutas sees.»