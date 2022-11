Need 3 sodiaagimärki vajavad täielikku usaldust, et oma süda avada

Mõned sodiaagimärgid naudivad võhivõõrastega deitimist ning intiimsuse jagamist - nad mõtlevad, et kui klapp on hea, siis küll aja jooksul õpitakse teineteist tundma. Aga teised on jälle sellised, kes tunnevad, et peavad potentsiaalset partnerit sügavuti tundma ja mis peamine - nad peavad saama teda usaldada. Alles siis hakkavad nad oma südant avama ja tundeelu väljapoole näitama.