INTERVJUU ⟩ Saates «Ma näen su häält» end driftijana esitlenud Marge Kesküla: enne proove sai laule autos harjutatud

Telemängus «Ma näen su häält» end driftjana esitlenud Marge Kesküla on naine, keda ei jäta autod külmaks. Kuid see-eest on muusika tema jaoks täiesti võõras maailm ja lapsepõlves on ta laulnud vaid ühte laulu «Mr. Boombastic.» «Seda kõike sellepärast, et ma pole laulmisega mitte kunagi tegelenud,» märgib ta.