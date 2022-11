INTERVJUU ⟩ Telemängus «Ma näen su häält» lõpuduetti laulnud Ranele Raudsoo: olin laulu üsna vähe harjutanud

Telemängu «Ma näen su häält» võitja 33-aastane Ranele Raudsoo on olnud muusikaga seotud väikesest peale. Igapäevaselt tegelebki Viljandimaalt pärit noor naine laulmisega ja erinevate kasiinode ehk hasartmängude voogedastamisega. Tänaseks on ta bändi IZ-58 teinud juba 11. aastat, kuid hobisid ja tegemisi on naisel veelgi.