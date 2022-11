SAJAD PETTUNUD KLIENDID ⟩ Diivani tellinud Karl Madis: nii pika aja jooksul oleks kuu pealt selle ära toonud

Veebipood Comfy.ee on paljud kliendid pika ninaga jätnud

Ühismeediast leiab pettunud klientide postitusi ja kommentaare selle kohta, et mööblit tarniv veebipood comfy.ee jätab kliendid tühjade taskute ja pika ninaga. «Minul ema ja isa juba ütlesid, et varga nimi ei kao sinult mitte kunagi, see jääb sinuga igavesti,» räägib laulja Karl Madis, kes ootab tellitud diivanit juba pool aastat.