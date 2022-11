RÕÕMUSÕNUM ⟩ Sisulooja Agne Vaher jagab viimaste nädalate tundeid: elus ei tasu midagi enesestmõistetavana võtta

Sisulooja Agne Vaher kaotas oma Instagrami konto 10. oktoobril ja vahetult pärast seda sai kirja häkkerilt, kes küsis konto aktiveerimise eest raha. «Olen kuulnud, et mõned saavad kätte kahe nädalaga. Aga ma ei tea,» rääkis Agne toona Elu24-le.

Kuid nüüd, mitu nädalat hiljem jagab ta oma Instagrami kontol rõõmusõnumit, et ta on sotsiaalmeedias tagasi. «Viimased kolm ja pool nädalat on olnud nii emotsionaalselt kui ka vaimselt omamoodi teekond. Igatsesin teid nii-nii palju!»

Ta lisab, et igal halval asjal on ka positiivne põhjus, miks see pidi juhtuma. «Olin harjunud, et iga minutiga tuleb telefoni teavitus, aga enam ei ole päevast päeva midagi, justkui pool elu on kadunud. Minu jaoks on kõigel sellel siin suur sentimentaalne väärtus,» räägib Agne oma postituses.

Postituse alla on praeguseks kogunenud üle saja toetava kommentaari nii sisuloojatelt kui ka fännidelt. Samuti paneb Agne inimestele oma Instagrami story's südamele, et enne erinevate äppide allalaadimist tuleks nende kohta Google'ist lugeda ja lisada kaheastmeline sisselogimine.

Oktoobri keskpaigas rääkis Agne Elu24-le, et Instagramil on tema jaoks sentimentaalne tähendus. «Kogu mu elujoon on seal, mu rasedaks jäämine, kihlumine, lapse saamine – kõik mälestused ja kogukond, see on minu jaoks hetkel kõige tähtsam.»