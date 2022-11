Raamat: kui Diana küsis Charlesilt seksita liidu põhjust, vastas Charles, et ta on gei

«Üks Charlesi kaaskondlastest mäletab, kuidas nägi ja kuulis Dianat mõnitusi loopimas ja irvitamas selle üle, et ta mees oli sisse võetud armetu välimusega Camillast,» kirjutab USA ajakirjanik ja biograaf Christopher Andersen 8. novembril ilmuvas biograafilises raamatus «The King: The Life of Charles III» («Kuningas: Charles III elu»), teatab pagesix.com.