Elmar Liitmaa oma bändi uuest albumist: valutame südant maailma päevakohaste teemade pärast

Singlina on uue albumi pealt tänaseks ilmunud juba viis lugu. «Plaadi esitlussingel «Idioot» jõudis kuulajateni alles mõned nädalapäevad tagasi. Albumil on kokku kolmteist lugu. Seega, üle poole materjali on kuulajatele täiesti värske. Sisu poolest puudutavad laulud väga erinevaid teemasid. Kuigi tavalist igatsuse ja armastuse sõnumit on nendes lugudes siiski väga vähe. Südame valutamist on maailma probleemide pärast. Eriti päevakohane on kindlasti lugu «Idioot»,» rääkis muusik.

«Laulu «Idioot» teksti autoriks on meie hea sõber Tarvo Madsen. Kogu muusika on loodud just tema tekstile. Algmaterjal oli erakordselt inspireeriv. Juba esimene rida küsib, «kelle tõde on parem, sinu või minu, kumbki ei tea». Selles lauses on maailma intriig juba olemas. Ajakirjandus tegeleb päevast päeva just selle probleemiga – kelle tõde siis on parem? Laulus me vastust ei anna. Selle üle peab igaüks ise mõtlema. Me ei anna ka hinnanguid. Kui sa vaidled oma sõbraga mõne asja üle, siis tasub küsida... kumb see rumal pool siis on. Väga tihti on tõde üks, kuid lihtsalt ei taheta teist poolt kuulata,» mõtiskles Liitmaa.