Närviline Venemaa: antidepressandid ja rahustid on peaaegu ära ostetud

Venemaal on antidpressantide ja rahustite müük kasvanud ning osas paikades on need isegi ladudest otsa lõppenud. Põhjuseks peetakse venelaste ebakindlust tuleviku ees ning osalist mobilisatsiooni, mis praegustel andmetel on ajutiselt peatatud. Umbes 400 000 venelast on kodumaalt põgenenud, et vältida Ukraina sõtta saatmist. Lääne luurete teatel ei ole ühtegi märki, et Vene presidendi Vladimir Putini tool kõiguks ja tema asemel võiks riigijuhiks saada mõni demokraatlikumalt meelestatud isik.