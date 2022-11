NOSTALGILISED FOTOD ⟩ «Kuldvillaku» tormiline teekond eestlaste südamesse

Uute mälu- ja telemängude pealetulekuga läks «Kuldvillak» 2004. aastal pausile, et pakkuda kohta värsketele tulijatele. Populaarse žanri kadumine tekitas kogenud tarkpeades nördimust ja kurvastust. Tuntud mälumänguri Jevgeni Nurmela sõnul oli «Kuldvillak» üsna taiplikele inimestele mõeldud mäng. «Nüüd võib siis öelda, et mälumänguritel ei olegi enam kohta, kus end proovile panna,» ohkas Nurmela Õhtulehele antud intervjuus.

«Kuldvillaku» taassünd

Postimees Grupi telekanalite juht sõnas siis Elu24-le, et «Kuldvillaku» jätkumise pärast televaatajad muretsema ei pea. Sama aasta sügisel läks saade edasi Kanal 2 ekraanil tarmuka Eeva Esse juhtimisel. Uue saatejuhi tulek ajas televaatajad segadusse. Ajaleheveergudel kurtsid murelikud vaatajad, et Esse kippuvat kole palju jutustama ja igale vastusele omapoolseid tõdemusi lisama.

Stopperikatse

Televaatajate murele vastu tulles sooritas Kroonika stopperikatse, et selgitada välja, kumb saatejuht rohkem räägib – uus või vana. Toonasest katsest järeldus, et väide Esse agaramast jutukusest vähemasti ajaliselt paika ei pea. Kroonika pakkus välja, et tõenäoliselt häiris televaatajat täisräägitud minutite asemel saatejuhi oskus vastuseid mitmekesistada. Nüüd, neli aastat hiljem on just Eeva Esse juhitud saade see, mis püsib nädalast nädalasse vaadatuimate telesaadete edetabelis, edestades seejuures ülikalleid telesõusid.