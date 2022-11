Kuhu kadus Aegna väärtus? Kunagi 2,2 miljoni eurone saar on tänaseks väärt kordades vähem

Tänavu toimus Eesti maa korraline hindamine, mille tulemusel teatas maa-amet, et Eesti väärtus on praegu 32,5 miljardit eurot. See tähendab, et viimase kahe aastakümnega on Eesti väärtus 8,3 korda tõusnud, vahendab majandus.postimees.ee.