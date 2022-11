«Südamesoov» aitab traagilise õnnetuse järel eluks ajaks ratastooli jäänud noort meest

Kui Rakvere noormees Dave hüppas pool aastat tagasi ühel kevadõhtul pärast sauna enda värskendamiseks merre, ei osanud ta aimata, et see keerab tema elu pea peale. Peale kevadisi aiatöid tehti mõnus saun ja ajal, kui teised juba koju suundusid, otsustas Dave veel mõne leili võtta. Kui ta pärast sauna merre hüppas, tundis ta kohe, et midagi läks valesti. Seda päeva võib nimetada Dave'i teiseks sünnipäevaks.