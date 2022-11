ÕNNE ⟩ Ettevõtja Keith Siilatsi ja modell Hanna Paadi perre sündis pisitütar

New Yorgis tutvunud ja kümme aastat tagasi abiellunud Keith Siilats ja Hanna Paat tervitasid möödunud nädalal uut ilmakodanikku – perre sündis tütar.

Oktoobri alguses eetris olnud Kanal 2 saates «Roaldi retked» rääkis Keith, et kuigi viibivad töö tõttu tihedalt Ameerika Ühendriikides, plaanivad nad last Hiiumaal kasvatada. «Esimesed paar aastat võiks seal küll olla. Hiiumaal on puhas õhk.»