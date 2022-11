ROALDI RETKED ⟩ Võrumaalt pärit Valev elab aastaid New Yorgis: selline hea rahu enese sees on tulnud siin elades

Pisikesest Võrumaa alevikust pärit disainer, brändimeister, mänedžer ja produtsent Valev Laube on juba 2014. aastast alates elanud New Yorgis. Linnas, mis kunagi ei maga ning kus igaüks saab olla tema ise. Kodumaa on Valevil aga siiski südames ning muuhulgas on noormees aidanud Ühendriikides lavale tuua laulva revolutsiooni ainetel põhineva muusikali.