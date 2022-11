KES VASTUTAB? ⟩ «Nagu zombid ilmuvad välja!» Pimedas orienteerujad valmistasid tartlasele meelehärmi

«Küsisin teistelt vanematelt orienteerujatelt, kellel olid pealambid, et kuidas nii saab. Mulle vastati, et see on iga inimese oma vastutus,» märgib teemaalgataja, kes vastusega rahule ei jäänud. «Kas ikka on? Kui see noor inimene oleks täna autolt löögi saanud, kas korraldaja ikka oleks öösel magada saanud?» küsib ta.