INTERVJUU ⟩ Staažikas lauluõpetaja Maiken telemängust «Ma näen su häält»: seda tehakse isegi firmapidudel järele

Eesti televaatajate pühapäevaõhtuses programmis on ennast kindlalt sisse seadnud telemäng «Ma näen su häält». Kui igal nädalal teleekraanile ilmuvad armastatud näod on rahvale juba ammu tuttavad, siis need, kellel on suur roll saate telgitagustes, jäävad sageli märkamatuks. Elu24 võttis ühendust staažika lauluõpetaja Maikeniga, kes õpetab lauljaid paremini laulma ja teesklejaid paremini teesklema.