«Nagu filmis. Kohe sain aru, et see on tüdruk, kellega ma olla tahan,» meenutas automehaanikuna töötanud Dave saates «Südamesoov». Ka Katre oli noormehest lummatud. «Nii kui ma uksest sisse astusin – seal ta oli. See tunne on esmakordne, et kohtud ja tead, et tema on see inimene, kellega sa olla tahad.»