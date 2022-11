PERSOON ⟩ «Krimi» saatejuht Taavi Otsus teletööst: hirmus glamuur ja lahe tegemine? Tegelikkus on hoopis midagi muud

«Jõud käib üle ja see ei tapa mind ära,» kirjeldab saatejuht Taavi Otsus oma elu ning tegemisi. Aga kui juhtud Taaviga tänaval kohtuma ja talt küsima, kes ta on ja mis tööd ta teeb, siis jääb mees sulle vastuse võlgu. Põhjuseks pole aga see, et ta midagi ei tee, vastupidi. Taavi teeb lihtsalt nii palju, et ta ei oska endale kindlat tiitlit anda.