POLITSEI HOOLETUS? ⟩ Kõhe hädaabikõne tunde enne Souli tragöödiat: nad võivad üksteist surnuks trampida

Lõuna-Korea pealinnas toimunud massitrampimise eel tehti politseile mitu hädaabikõnet, milles paluti abi tuhandete piduliste kontrollimiseks. «Siin on liiga palju inimesi, nad surutakse peaaegu surnuks. See on puhas kaos,» kirjeldas peoline mitu tundi enne 156 elu nõudnud tragöödiat.