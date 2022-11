Kõik Eesti Laul 2023 poolfinalistid on selgunud

«Eesti Laulu poolfinalistide seltskond ja laulude valik on tänavu erakordselt kirju,» märgib Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula , kelle sõnul kuuleb jaanuaris toimuvates finaalides nii suuri ballaade kui ka tempokaid rütme. Lisaks eesti- ja ingliskeelsetele lugudele kõlab sel korral poolfinaalis ka jaapani keel.

Lisaks täna avalikustatud artistidele võistlevad Eesti Laulu poolfinaalides Alika looga «Bridges», Andreas looga «Why Do You Love Me», Carlos Ukareda looga «Whiskey Won’t Forget», ELLIP looga «Pretty Girl», Elysa looga «Bad Philosophy», JANEK looga «House Of Glass», kaw looga «Valik», Meelik looga «Tuju», SISSI looga «Lighthouse» ja Wiiralt ning Ultima Thule looga «Salalik».