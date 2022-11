Tantsusaate musta hobuse taltsutaja on selgunud!

«Otsustasin väljakutse vastu võtta, sest loodan, et minu osalemine toob saatesse samuti kõnesid juurde, et Eesti Vähiliidule vajaliku kompuutertomograafi soetamist toetada,» ütles Kerttu Tänav, lisades, et tunneb hinges sügavat rahulolu, sest teab täpselt, kellele ja miks ta seda seekord teeb: «Pühendan oma tantsud kallile väiksele sõbrannale Adrianale ning tema õele ja vennale, kes kaotasid vähile imekauni minuealise noore ema. Pühendan oma tantsud ka oma lastele, keda 2007. aastal Koiduga tantsides veel plaaniski ei olnud ning kes polegi oma ema võistlustantsu tantsimas näinud,» selgitab Kerttu.

Tähetreeneri Kerttu sõnul on musta hobuse näol tegu inspireeriva ja tööka inimesega, kelle karjäär ja saavutused on ületanud riigipiire. Tegu on ka füüsiliselt väga võimeka osalejaga ning mis veel olulisem – tema süda on õige koha peal ning ta viisakas ja muhe maneer sulatab igaühe südame.