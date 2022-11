ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kuidas suhtute teie "krupiseksi"?

Esmalt on üldse kaunis raske uskuda, et meie haridussüsteem on muutunud piisavalt lolliks, kaotamaks ära kohustuslikku kirjandust ja see soovituslikuga asendada. Ainus põhjus selleks näib olevat, et kuna noortele "ei meeldi" lugeda, pole neid mõtet selleks ka sundida, äkki saavad mingi tüsistuse, elukestva kompleksi või melanhoolia? See mõttekäik on nii jabur, et lausa nõuab lähemat arutlust. Ja lugematus kasvatab kindlasti võimalust rääkida krupiseksist.