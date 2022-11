Teades, mis on sinu juhtplaneet, võid keskenduda alati selle omadustele, kui soovid oma eneseväljendust elus parandada. See planeet loob lava, kus saad peategelasena särada.

Kõik inimesed teavad oma päikesemärki, mis põhineb Päikese asetusel sodiaagiringis nende sündimise hetkel. Läbi selle märgi toimub inimese peamine eneseväljendus siin elus, mille poolest ta särab ja hakkab silma. Aga kujutage nüüd ette, et enne kui see särav peategelane ilmub lavale, on lavakujundus, rekvisiidid, valgus ning kogu atmosfäär juba loodud – just sellise taustsüsteemi najal hakkab see peategelane end väljendama ning tema kasutada on kõik, mis juba laval olemas. Aga mis loob selle lava?