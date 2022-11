Austraalia pere tegi vanadusse surnud lemmikust vaiba

Küllap on paljud meist üle elanud lemmiklooma kaotuse. Sageli on aga lemmiku mälestustest raske loobuda ning üha populaarsemaks muutuvad lemmikloomadest tehtud topised, vahendab Unilad.

Üks topistega tegeleva ettevõtte omanik Maddy avaldas, et sellest on tõepoolest saamas trend. «Lemmikutest topiste tegemine on muutunud väga populaarseks, eriti viimase viie aasta jooksul, seega on see üsna uus asi paljude jaoks,» avaldas Maddy Austraalia meediaväljaandele.

«Mõned on rohkem sentimentaalsed esemed, mõned asetavad topise voodile või kuhugi mujale omaniku soovi järgi.»

Üks Austraalia pere esitas aga Maddyle teist laadi palve. Nimelt soovis perekond jätta oma lahkunud kuldse retriiveri mälestuseks vaiba kujul. «Kaunis vanaduspõlveni elanud kuldne retriiver jäädavalt perekonnale mälestuseks. Valmis koju minema,» kirjutas Maddy postituses, kus ta jagas pilti ebatavalisest vaibast.

Maddy selgitas, et vaipa on töödeldud nõnda, et karv ei tohiks välja langeda ning see peaks mitu aastat väga heas seisus olema.

Inimeste reaktsioonid on olnud vastuolulised. Mõned on avaldanud arvamust, et kuigi see ei ole nende maitse, on see siiski ilus pühendus. Teine aga lisas, et ta ei suudaks midagi sellist vaadata, kui ta on oma lemmiklooma kaotanud. «Ilus, aga mitte kõigile,» lisas ta juurde.