Hingedepäev on mõeldud selleks, et meenutada austusega neid, kes on siit maise elu tasandilt juba oma hingekoju naasnud. Võibolla lahkus armas inimene palju aastaid tagasi, aga võibolla on see hingedepäev esimene, mil teda enam kõrval pole.

Aga kas tõesti teda enam üldse pole? Tunnustatud regressiooniterapeut dr Michael Newton (1931-2016), kes uuris läbi oma aastatepikkuse töö hingede ja maise maailma vahelisi seoseid, oli veendunud, et lähedased hinged on ikka meie kõrval olemas, lihtsalt teistsugusel viisil. Pärast surma püüavad nad tihti anda mõista, et nendega on kõik hästi. On väga palju erinevaid märke, mis näitavad, et kalli inimese hing on meie lähedal, püüab meid lohutada või meiega suhelda.