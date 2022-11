PÜÜDLUSED KANDSID VILJA ⟩ Staarisaatest tuntud Carlos Ukareda pääses Eesti Laulule: ma ei suutnud seda uskuda

Teisipäevases «Ringvaates» selgusid esimesed Eesti Laul 2023 poolfinalistid, kelle hulgas on Carlos Ukareda. «Järsku kõlas minu nimi ja mul vajus suu ammuli. Ma ei suutnud seda uskuda,» meenutab noormees hetke, kui sai teada, et on pääsenud Eesti Laulu poolfinaali.