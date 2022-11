Andreas Poom sai Eesti Laulu edasipääsust teada tänu emale: šokk kestis kogu päeva

Selgunud on esimesed Eesti Laul 2023 poolfinalistid, kelle seas on nii uusi ja tundmatuid artiste, superstaarisaate kasvandikke kui ka vanu Eesti Laulu kalu! Üks edasipääsejast on Eesti endise jalgpalluri Mart Poomi poeg Andreas Poom, kes osaleb konkursil looga «Why Do You Love Me». Loo autoriteks on Andreas ise, Alan Roy Scott ja Julia Sundberg.