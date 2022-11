Wiiralt läks Eesti Laulule koos legendaarse Ultima Thulega: oled julge ja asjad juhtuvad

Selgunud on esimesed Eesti Laul 2023 poolfinalistid, kelle seas on nii uusi ja tundmatuid artiste, superstaarisaate kasvandikke kui ka vanu Eesti Laulu kalu. Üks edasipääsejatest on ansambel Wiiralt, kes on löönud käed Ultima Thulega! Konkursile esitati lugu «Salalik», mille autorid on Martin Saaremägi ja Vahur Krautman.