VIDEO ⟩ Napilt surmasuust pääsenud Tõnis: kui ma oleks sekund hiljem raudteele läinud, ei oleks ma praegu siin

Tänapäeval on väga palju räägitud sellest, et Eestis on ikka veel ääretult palju olukordi, kus inimesed pääsevad napilt rongi eest ja on raudtee ülesõidu juures väga hooletud.

«Reporteri» uudisteankur Tõnis Sarap jagas Elroni lehel ja «Õhtu!» saates enda lugu, kuidas tema elu ja surma vahel oli kõigest üks sekund.

«Ütleme nii, et kui ma oleks sekund hiljem astunud raudteele, siis tõenäoliselt ma hetkel siin ei istuks,» jagab Tõnis hirmutavat tõsiasja.

Ühel pimedal sügisõhtul ületas 21-aastane noormees Rahumäe raudtee ülekäiku. «Ma kohusetundlikult enne tee ületamist küll vaatasin vasakule ja paremale ja siis jälle vasakule ja nägin küll rongi tulemas, aga ma ei mõelnud selle peale, et rong ei pruugi peatuses peatuda,» räägib Tõnis.

«Ma arvasin, et ta jääb seisma, ja alustasin ikkagi tee ületamist ja keerasin pilgu tagasi maha,» kirjeldab Tõnis, kes raudteed ületades ei veendunud, et rong ei liigu. Ta eeldas, et rong peatub peatuses, mis on enne ülekäigurada. Tõnis jõudis ületada raudtee vaid sekund enne rongi.