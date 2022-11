«Kui teid või kedagi, keda armastate, on tabanud vähk, võtke julgelt ühendust, sest see on emotsionaalne teekond, erinev kõigest muust. Armastust teile kõigile, palun tehke elus asju, mis teile meeldivad. Elu on lühike. See on kaos. Ja sa ei tea kunagi, millal see sinuga juhtub. Olge terved ja minge arsti juurde.»