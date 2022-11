HOIATAV LUGU ⟩ Petturid kutsuvad Eesti inimesi lapspornograafiaga tegelemise tõttu kohtusaali

Petukiri on vormistatud kohtukutsena, kus teavitatakse selle saajat, et tema kohta käib mitu kohtumentelust. Peamiselt süüdistatakse adressaati võikas küberpornograafias, lapsporno tegemises ja pornosaitide külastamises.

Seejärel palutakse oma tegusid meili teel põhjendada, kuid kirjas pole märgitud, kuhu meil täpsemalt saata tuleb. «Teid registreeritakse seksuaalkurjategijana, teie pilt avaldatakse meedias, nii et teie pere ja sõbrad teavad, mida te arvutis teete,» lõpeb kiri otsese ähvardusega, mis hirmutab nii mõnegi lugeja ära. Kui muidu saab petukirju tuvastada konarliku keelekasutuse ja kirjavigade abil, siis nüüd on lugejal lausa võimatu erinevusi märgata, sest libakirjade õigekiri on paranenud.