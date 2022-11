MÕISTATUS ⟩ Kas sa tunned ära, kes sel aastal halloween'i-peole ussina ilmus?

Heidi Klum saabus New Yorgis oma 21. korda toimuvale halloween'i-peole kui varasematel aastatel on ta kandnud «Shreki» Fiona või lihasööja tulnuka kostüümi. Seekord Klum tõesti ületab ennast, riietudes vihmaussiks. Kostüüm tundub olevat äärmiselt ebamugav, sest sellega pole võimalik isegi liikuda.

Modelli abikaasa Tom Kaulitz saatis teda kaluriks riietatuna, üks silm verine. Nende kostüümide põhimõte oli see, et mees on kalur ja naine uss, kelle ta siis õngekonksu külge kinnitab.

Klum alustas ettevalmistusi halloween'iks Instagramis videotega sellest, kuidas meigikunstnik töötas tema välimuse kallal terve päeva. Klum selgitas, miks ta valis seesuguse pealtnäha tobeda kostüümi. «Ma tahtsin mõelda kastist välja, arvasin, et vihmauss oleks lõbus. Me kõik teame usse, kuid ma ei usu, et oleksin kedagi varem vihmaussina näinud,» vahendab Polygon. Ta lisas, et võib-olla oleks ussiks olemine mõnus vaheldus.