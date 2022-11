VAHVA DUO ⟩ Luisa Rõivas tähistas halloween'i koos Liis Lassiga: tuli kaugelt Singapuri maalt külla koos kõrvitsatega!

«Igal aastal on tegelikult halloween meie peres väga olulisel kohal, sel aastal ei jõudnud end kahjuks halloween'i teemasse liialt kaevata, lihtsalt aega nappis,» kirjutab Luisa Instagramis. «Aga õnneks tuli Liis kaugelt Singapuri maalt pühapäeval külla koos kõrvitsatega ja meisterdas koos Miina, Hermani ja Umaga uhked laternad.»

Liis ja Luisa on juba varasemast just muusika kaudu seotud ning Liis on olnud mitmete Luisa laulude sõnade autor.