Avoid Dave: emakeelset muusikat teha on lihtne, kuid seda müüma hakata on keeruline

Tema esimese eestikeelse albumi nimi on «Allika Miis». «Emakeelset muusikat teha on muidugi lihtne. Kuid keerulisem on seda hiljem müüma hakata, vähemalt minule. Õnneks juba loomise algusfaasis olid mul teada instrumendid, mida soovin selle albumi puhul kasutada. Mul polnud lõputut vabadust otsida erinevaid sündisaunde ja eksida ära mingisse helipanka. See kõlab vastuoluliselt, kuid piirangud tegelikult vabastavad. Loomingulises mõttes kindlasti,» rääkis ta.

Paomets avaldas, et tema juured on küll Hiiumaal, kuid plaat ise on Eesti-ülene. «Seega, vahet pole, mis piirkonnast kuulaja pärit on – see peaks kindlasti kõnetama. Igal lool on hingelähedane ja selge sõnum,» märkis ta.