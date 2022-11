VIDEOINTERVJUU ⟩ Kuidas sai Alika Milova võimaluse teha koostööd Eurovisiooni võiduloo autoriga? «Algusest peale ütles, et tal ei ole aega...»

Alika ütles juba pärast saate «Eesti otsib superstaari» võitu, et tema järgmine samm on Eesti Laul. Nüüd ongi ta seal. «Olengi siin, jah. Selles mõttes mõningatele see ei olnud üllatus. Muidugi see on selline lapsepõlveunistus, mis kunagi peabki täituma!» ütleb Alika võistlusel osalemise kohta.