Tuntud sisuloojad sotsiaalmeediast: oled haavatav, kui näitad end sellisena, nagu sa oled

Sotsiaalmeediast on saanud meie elu lahutamatu ja suurel määral ka vältimatu osa. See on oluliselt muutnud seda, kuidas me omavahel suhtleme ja ümbritsevat maailma tunnetame. Kuid sotsiaalmeedia võidukäik on tulnud meie heaolu halvenemise hinnaga.

Möödunud aastal lekkinud Facebooki sisedokumentidest ilmnes, et ettevõte on teadlik, et talle kuuluv Instagram on teismeliste vaimsele tervisele kahjulik. Dokumentidest tuli muuhulgas välja, et umbes 32 protsenti noortest naistest tunneb, et nende loomulik kehakuju ei vasta platvormil loodud ilustandarditele. Püüd nende uute ideaalidega sammu pidada on aga kaasa toonud nii enesehinnangu probleemide, toitumishäirete kui ka ilukirurgiliste protseduuride kasvu. Tekib küsimus, kas sotsiaalmeediat on üldse võimalik ilma enesele liiga tegemata tarbida?