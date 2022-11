Andy Warholi hiiglasuure teose eest võidakse maksta üle 80 miljoni dollari

USA popkunstnik Andy Warhol on eelkõige tuntud Marilyn Monroe, esimees Mao ja Campbelli supipurkide kujutamise poolest, kuid novembris tuleb New Yorgis Sotheby’se oksjonimaja oksjonil müüki ta siiditrükiteos autoõnnetusest. Oksjonimaja teatel läheb see haamri alla 16. novembril ja ekspertide hinnangul võib selle hinnaks kujuneda rohkem kui 80 miljonit dollarit.