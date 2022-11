SODIAAGISOSINAD ⟩ Maagiline hingedeaeg äratab sideme mineviku ja teispoolsusega: tegeleda tuleb ka vanade varjudega

Soovitused nädalaks

Saatuseratas on Suure Arkaani kaart, mis tähendab, et see märgib pöördelist hetke elus – mitte igapäevast askeldust. Elu käib tsüklitena ja kuigi me kõik oleme enda saatuse sepad, tuleb elus sageli ette sündmusi, mille üle meil pole kontrolli.